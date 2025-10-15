Fmi stima calo deficit-Pil Italia 2025 a 3,3%, debitio sale a 136,8%

Roma, 15 ott. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale prevede che il deficit di bilancio dell’Italia cali dal 3,4% del 2024 al 3,3% quest’anno, per poi proseguire la riduzione al 2,8% nel 2026, al 2,7% nel 2027 e al 2,3% nel 2028, sul 2029 è attesa una risalita al 2,4% e sul 2030 al 2,5%. Lo riportano le tabelle inserite nel Fiscal Monitor, anche se i dati su 2025 e 2026 erano stati anticipato già ieri nel Word Economic Outlook.

Secondo il Fmi, il debito dell’Italia continuerebbe invece a salire dal 135,3% del 2024 al 136,8% quest’anno, al 138,3% nel 2026 al 138,5% nel 2027 per poi iniziare a limarsi al 137,9% del Pil nel 2028, al 137,3% nel 2029 e al 137% nel 2030.

Le previsioni del Fmi indicherebbero quindi un rientro al di sotto della soglia del 3% per il deficit-Pil, quella prevista dal Patto di stabilità e di crescita della Ue, sul prossimo anno, laddove le ultime previsioni del governo anticipano questo traguardo già sul 2025, cosa che consentirebbe di uscire con un anno di anticipo – rispetto alle attese precedenti – dalla procedura Ue per deficit eccessivo.