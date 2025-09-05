Fondazione Culturale PENSARE oltre istituisce il primo Bravo! Award

Roma, 5 set. (askanews) – Domani, sabato 6 settembre, la Fondazione Culturale PENSARE oltre consegnerà il primo Bravo! Award, riconoscimento istituito per premiare grandi Maestri d’Arte e di Bellezza che hanno scelto di donare la propria sapienza ed esperienza professionale alla formazione di nuovi talenti.

Per l’edizione 2025 a ricevere il premio sarà Giuseppe Picone, étoile internazionale e direttore della Compagnia di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli. “Abbiamo scelto di conferire il primo Bravo! Award al Maestro Giuseppe Picone per lo straordinario impegno nell’Arte, nell’educazione e nella formazione verso il Fare Bene per Fare il Bello” ha dichiarato Elisabetta Armiato, già étoile de La Scala di Milano e Presidente della Fondazione che promuove il nuovo modello educativo Bravo! di Maestri d’Arte, al centro di un recente protocollo di intesa siglato con il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per l’introduzione delle botteghe d’arte nelle scuole italiane. Infatti “come i grandi Maestri d’Arte del Rinascimento – ha spiegato la Armiato – Giuseppe Picone ha donato con dedizione e competenza il suo sapere e la sua esperienza per trasmettere passione e coraggio alle nuove generazioni, ispirando così la cultura verso una civiltà più consapevole, etica e capace”.

La cerimonia di consegna si terrà ad Agrigento, nel suggestivo Teatro dell’Efebo della Valle dei Tempi, nel corso del Festival Internazionale della Danza e delle Danze condotto da Maria Pia Liotta, ideatrice e regista della kermesse, e dal noto volto Rai Beppe Convertini. Tra gli ospiti del Festival, Alma Manera, Giusy Versace, Raffaele Paganini, Simona Ventura con Giovanni Terzi e la direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro.