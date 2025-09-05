Fondazione PwC e JTI: “Servono piani concreti per sostenibilità”

Milano, 5 sett. (askanews) – La sostenibilità fra percezione e realtà. È su questo tema che si è svolta a Milano la presentazione del nuovo studio di Fondazione PwC Italia, JTI Italia e Arel riguardante l’indagine “L’evoluzione della sostenibilità tra cultura, percezione e pratiche”. L’analisi svolta ha avuto un campione rappresentativo di oltre mille italiani, esplorandone pratiche quotidiane, opinioni e aspettative, ponendo un grande e significativo accento su un divario che è significativo tra consapevolezza e azione.A spingere per la conduzione di uno studio di questo tipo è stata JTI Italia, come spiegato da Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia: “Per noi di JTI è stato estremamente importante partecipare a questa ricerca. Si tratta di uno studio che aiuta a fotografare meglio la progettualità di JTI in materia di sostenibilità, ma ci aiuta anche a sensibilizzare su questo tema”.Fondamentale, come spiegato da Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, condurre ricerche del genere per dare una miglior chiave di lettura allo sviluppo sociale ed economico odierno: “Credo che la cosa più interessante sia il fatto che il termine sostenibilità venga correlato soprattutto al cambiamento climatico. Io preferisco il termine ESG perché è più rotondo ed ha più impatto sulle attività umane, evidenziando di conseguenza quali benefici possono scaturire dall’adozione di determinate politiche”Dai lavori svolti, peraltro, emerge un forte divario tra consapevolezza e azione nella sostenibilità. Alcuni dati sono eloquenti: il 51% considera la sostenibilità importante, ma solo il 36% ne conosce la definizione e meno della metà agisce in modo sostenibile quotidianamente. E chiaramente, in questi numeri è importante l’impatto giocato dalle aziende italiane, come sottolineato ancora da Valle: “Per JTI la sostenibilità è un concetto trasversale che non si limita alla tutela dell’ambiente, ma riguarda anche la sfera economica e sociale. Le aziende possono essere di grande aiuto sul tema, non solo perché sono un attore sociale chiamato a contribuire, ma anche perché possono essere un partner formidabile per le istituzioni pubbliche”.In questo scenario, il report analizza il percorso intrapreso da JTI Italia nello sviluppo di un approccio integrato alla sostenibilità, attraverso collaborazioni con enti del terzo settore e istituzioni per realizzare iniziative concrete sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.