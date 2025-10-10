Ford lancia SupportBelt e sostiene Fondazione ANT

Bologna, 9 ott. (askanews) – Ford guarda all’innovazione e alla sicurezza lanciando SupportBelt, un dispositivo per la cintura di sicurezza progettato per offrire sollievo e protezione, in particolare a chi ha subito interventi di mastectomia. Il lancio in Italia è avvenuto a Bologna in collaborazione con Fondazione ANT, l’ente del terzo settore fondato nel 1978 da Franco Pannuti, che fornisce assistenza medica gratuita presso le abitazioni dei pazienti oncologici e che dal 2004 ha visitato quasi 300.000 persone. Come spiegato dall’Amministratore Delegato di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, SupporBelt è l’unica soluzione nel suo genere validata da una casa automobilistica e disponibile per un pubblico ampio e diversificato. Dalla produzione negli Stati Uniti dall’idea di una collaboratrice di Ford che ha affrontato un intervento di mastectomia, agli usi effettivi, da oggi, anche in Italia: “Con questo prodotto vogliamo stare vicini a persone che vivono momenti di sofferenza, ma non lasciano mai la speranza della guarigione. Anche chi ha avuto un intervento invasivo può guidare l’automobile o esserne passeggero in totale confort, libertà e sicurezza”. Ford ha donato a Fondazione ANT le prime unità di SupportBelt, oltre ad aver messo a disposizione due veicoli elettrificati per le attività dell’associazione bolognese. Un segnale ulteriore di un legame forte fra le parti, come spiega la Dottoressa Raffaella Pannuti, Presidente della Fondazione ANT: “Oggi parliamo di eubiosia, ovvero di dignità della vita. A partire da queste cinture, che le donne operate al seno potranno utilizzare per viaggiare in sicurezza. Ma non solo, anche i veicoli elettrici donati da Ford che utilizzeremo per l’assistenza domiciliare e per occuparci di prevenzione”.La collaborazione tra Fondazione ANT e Ford coinvolgerà anche la comunità con una speciale giornata di test drive. Il 15 novembre, in Piazza Calderini a Bologna, con “Drive 4 Ur Community” Ford si impegna a donare 30 euro a Fondazione ANT per ogni test drive effettuato con i veicoli della gamma elettrica Ford.