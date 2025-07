Formula1, a Silverstone pole Verstappen davanti le McLaren

Roma, 5 lug. (askanews) – Pole position incredibile per Max Verstappen a Silverstone. Il campione del mondo, al centro delle notizie di mercato negli ultimi giorni, chiude con il miglior tempo e si mette alle spalle le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e Lando Norris, terzo. Quarto George Russell, che chiude davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton (quinto) e Charles Leclerc (sesto). Delusione per le rosse, che erano state parecchio competitive durante le prove libere. Settimo tempo per Kimi Antonelli, che sarà però penalizzato di tre posizioni a causa della penalità ricevuta per l’incidente con Verstappen in Austria. Penalizzato anche Oliver Bearman (a causa di un’infrazione del regime di bandiera rossa nelle FP3), che ha ottenuto l’ottavo crono. A partire in settima posizione sarà dunque Fernando Alonso, seguito da Pierre Gasly.