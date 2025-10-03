X
<
>

Formula1, Alonso svetta nelle prime libere a Marina Bay

| 3 Ottobre 2025 14:16 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 3 ott. (askanews) – Parte con il colpo di scena firmato Fernando Alonso il weekend di Marina Bay. Lo spagnolo dell’Aston Martin-Mercedes, già vincitore a Singapore nel 2008 con la Renault e nel 2010 al volante della Ferrari, ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio.

Con un giro da 1’31″116, Alonso ha scalzato negli ultimi minuti la SF-25 di Charles Leclerc, che si è fermato a soli 150 millesimi dal tempo dello spagnolo. Terza piazza per Max Verstappen, reduce dai successi di Monza e Baku, ma più staccato: 276 millesimi dal vertice.

Ancora Ferrari subito dietro, con Lewis Hamilton quarto a +0.364. Il sette volte campione del mondo ha preceduto per un solo millesimo la McLaren di Oscar Piastri. Sesto tempo per Lando Norris, che accusa un ritardo di 582 millesimi da Alonso.

Un avvio di weekend che promette spettacolo: la Rossa c’è, ma davanti per ora brilla il verde Aston Martin.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA