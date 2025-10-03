Formula1, Alonso svetta nelle prime libere a Marina Bay

Roma, 3 ott. (askanews) – Parte con il colpo di scena firmato Fernando Alonso il weekend di Marina Bay. Lo spagnolo dell’Aston Martin-Mercedes, già vincitore a Singapore nel 2008 con la Renault e nel 2010 al volante della Ferrari, ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio.

Con un giro da 1’31″116, Alonso ha scalzato negli ultimi minuti la SF-25 di Charles Leclerc, che si è fermato a soli 150 millesimi dal tempo dello spagnolo. Terza piazza per Max Verstappen, reduce dai successi di Monza e Baku, ma più staccato: 276 millesimi dal vertice.

Ancora Ferrari subito dietro, con Lewis Hamilton quarto a +0.364. Il sette volte campione del mondo ha preceduto per un solo millesimo la McLaren di Oscar Piastri. Sesto tempo per Lando Norris, che accusa un ritardo di 582 millesimi da Alonso.

Un avvio di weekend che promette spettacolo: la Rossa c’è, ma davanti per ora brilla il verde Aston Martin.