Formula1, Ferrari rinnova con Vasseur: “Continuare a progredire”

Roma, 31 lug. (askanews) – La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur. Con un comunicato la casa di Maranello ha ufficializzato il prolungamento pluriennale del contratto col team manager del Cavallino: “Ferrari Spa ha esteso, con un contratto pluriennale, l’accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari Hp per le prossime stagioni di Formula 1 – si legge nella nota -. Fred è entrato a far parte della Scuderia all’inizio del 2023, portando con sé una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacità di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del racing. Da allora, ha gettato basi solide con l’ambizione di riportare la Ferrari al vertice della Formula 1. Il rinnovo del contratto di Fred riflette la nostra determinazione a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, di abbracciare l’innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine della Ferrari”.

“Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me – ha detto Vasseur -. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti”.