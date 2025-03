Formula1, Hamilton: Non ricordo del 2024. Sainz: “Ho vinto io…”

Roma, 13 mar. (askanews) – Divertente siparietto nella conferenza stampa che ha aperto il primo weekend della F1 2025. Il ferrarista Hamilton, in conferenza con Sainz e Antonelli, alla domanda sugli obiettivi per Melbourne dice: “Non ricordo come è andata lo scorso anno, non bene credo”. E lo spagnolo ed della Rossa: “Ho vinto io…”. Kimi: “Favoloso essere qui, darò il massimo”. E Verstappen: “In questo momento non siamo i più veloci”.