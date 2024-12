Formula1, in Qatar cambia la pole: Russell 1° Verstappen 2°

Roma, 1 dic. (askanews) – Cambia la griglia di partenza sul circuito di Lusail. Max Verstappen, è stato declassato solo di una posizione e partirà quindi in prima fila al fianco di George Russell che si prende quindi la pole. Il perché? Verstappen ha ostacolato il pilota Mercedes durante il suo ultimo tentativo nel Q3. Il week end del Qatar si era aperto con una pole. Era, perché in tarda serata i Commissari hanno deciso di penalizzare Max Verstappen e declassarlo di una posizione per manovra di impending. Nel Q3, infatti, il pilota neerlandese si sarebbe fatto trovare in traiettoria mentre arrivava George Russell, lanciato per il suo ultimo tentativo, con l’obiettivo di superare Max che aveva fatto registrare il miglior crono (col tempo di 1’20”520).