Formula1, Leclerc: “Amo il team ma voglio vincere”

Roma, 4 giu. (askanews) – Charles Leclerc ribadisce il proprio legame con la Ferrari e chiarisce le motivazioni del rinnovo durante la conferenza piloti del giovedì del Gran Premio di Monaco. Il monegasco, intervenuto nel media day del circuito cittadino, conferma di aver valutato anche altre opzioni, ma sottolinea come la scelta di restare a Maranello sia stata quella più naturale per il suo percorso in Formula 1.

Nel corso dell’incontro con i media, Leclerc affronta in modo diretto il tema del rinnovo e delle ambizioni future del team. “Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c’è fiducia”, afferma il pilota Ferrari, evidenziando la volontà di tornare stabilmente al vertice dopo stagioni in cui la Scuderia non è riuscita a lottare fino in fondo per il titolo mondiale.

Il monegasco riconosce anche la presenza di alternative sul mercato, pur evitando di entrare nei dettagli. “C’erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta. Possono farlo loro. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale”, dichiara, ribadendo la centralità del progetto Ferrari nelle sue decisioni.

Leclerc si sofferma anche sulla dimensione personale del legame con il team e sul futuro della sua carriera. “Sono ancora giovane, ma posso dire che al momento sento che questa è la scelta giusta e per questo rinnovare mi è sembrata la cosa più naturale. Ma non penso troppo in là”, spiega, lasciando aperta ogni prospettiva ma confermando una forte convinzione nel presente.

Ampio spazio anche alla fiducia nel progetto tecnico e nella leadership della squadra. Il pilota sottolinea infatti il ruolo del team principal e la visione a lungo termine della Scuderia: “Io credo tantissimo in Vasseur, questa è la prima macchina che ha davvero progettato col team. Abbiamo una visione a lungo termine ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile”, afferma Leclerc, indicando come la continuità progettuale sia un elemento chiave per il rilancio della Ferrari.

Il pilota monegasco collega inoltre il tema delle ambizioni sportive al lavoro complessivo del team, ribadendo la necessità di migliorare per tornare competitivi contro i principali rivali della Formula 1. La Ferrari, secondo Leclerc, ha mostrato segnali di crescita ma deve ancora colmare il gap per tornare stabilmente a competere per il Mondiale.