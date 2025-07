Formula1, Leclerc e Hamilton: “Ottime sensazioni”

Roma, 4 lug. (askanews) – “Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare sulla macchina”. Così Charles Leclerc racconta la sua seconda posizione nelle libere di Silverstone. “In configurazione da qualifica – continua – sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara. Nel complesso però oggi mi sono divertito molto a guidare e non vedo l’ora di tornare in pista domani”. Soddisfatto anche Lewis Hamilton, terzo nelle libere:

“È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, inoltre, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicuramente del margine. Tornare qui è sempre speciale: questo è il circuito più bello del mondo e senza dubbio il mio preferito. È stato fantastico vedere già così tante persone di venerdì. L’atmosfera è semplicemente incredibile”.