Roma, 30 mag. (askanews) – Prima sessione di libere in Spagna a Lando Norris su McLaren, poi una pimpante Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Subito dopo l’altra Rossa di Leclerc, con una gestione gomme e un passo gara molto incoraggiante della monoposto #16. Alle 17 si tornerà in pista per le FP2. Russell undicesimo, Antonelli diciottesimo.