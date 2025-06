Formula1, Norris trionfa in Austria. Doppietta Mclaren, Leclerc terzo

Roma, 29 giu. (askanews) – Lando Norris è il re del Gran Premio d’Austria 2025. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato una vittoria spettacolare e combattuta, portando a casa una doppietta per il team di Woking con Oscar Piastri che si è assicurato il secondo posto. Il podio è stato completato da Charles Leclerc su Ferrari, in una gara ricca di colpi di scena fin dal primo giro.

L’atmosfera era elettrica al Red Bull Ring, ma la tensione è esplosa subito dopo lo spegnimento dei semafori. Una partenza fulminante di Norris e Piastri ha visto l’australiano scavalcare Leclerc per la seconda posizione. Tuttavia, l’attenzione si è subito spostata al contatto tra Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes) al primo giro. L’incidente, causato probabilmente da un bloccaggio dell’asse anteriore della Mercedes, ha messo fuori gioco entrambi i piloti, costringendo la Direzione Gara a schierare immediatamente la Safety Car. Verstappen, che non si ritirava per incidente da 86 Gran Premi (l’ultima volta a Monza nel 2021), ha visto la sua gara finire prematuramente.

Alla ripartenza, con Norris al comando, la gara si è trasformata in una battaglia interna tra le due McLaren. Piastri ha messo sotto pressione il compagno di squadra, con un duello ruota a ruota al giro 11 che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Norris è riuscito a mantenere la posizione, ma la sfida è rimasta aperta per gran parte della corsa.

Nel frattempo, la Ferrari di Leclerc ha mantenuto la terza posizione, cercando di tenere il passo delle scatenate McLaren. Diversi pit-stop hanno rimescolato le carte a metà gara: Piastri è rientrato ai box al giro 25, seguito da Leclerc al giro 26 e Norris al giro 53, con quest’ultimo che ha ripreso la testa del GP dopo la sosta di Piastri.