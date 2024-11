Roma, 3 nov. (askanews) – Qualifiche pazze sotto la pioggia di San Paolo, con 5 bandiere rosse nel Gp del Brasile. Norris in pole davanti a Russell e Tsunoda, con Leclerc 6°. Verstappen eliminato nel Q2, partirà 17° per le 5 posizioni di penalità. Fuori anche Sainz, a muro: scatterà 13°, Hamilton out nel Q1. GP anticipato alle 16.30 per evitare altre precipitazioni.