Formula1, Russell imprendibile a Singapore: è sua la pole

Roma, 4 ott. (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore: George Russell conquista la pole position firmando un capolavoro in Q3 e stampando il nuovo record del tracciato di Marina Bay in 1’29”158. Per il pilota inglese della Mercedes è la settima pole in carriera, ottenuta al termine di una sessione tiratissima, dominata nel finale con due giri perfetti.
Alle sue spalle Max Verstappen, nervoso dopo aver commesso un errore decisivo nell’ultimo tentativo, che gli è costato una pole sembrata a lungo alla sua portata. Terza posizione per Oscar Piastri, leader del Mondiale, mentre a sorprendere ancora è Kimi Antonelli, quarto con una prestazione di grande maturità al volante della seconda Mercedes.
Solo quinto Lando Norris, apparso meno brillante rispetto alle ultime uscite, davanti a Lewis Hamilton, sesto. Settima posizione per Charles Leclerc, in evidente difficoltà con una Ferrari SF-25 nervosa e instabile, come già mostrato nelle prove libere. Ottavo Isack Hadjar, poi Oliver Bearman e Fernando Alonso, che completano la top ten.
L’appuntamento è ora per domani alle 14:00, quando scatterà il Gran Premio di Singapore, con Russell che proverà a difendere la prima posizione dall’assalto di Verstappen e Piastri.
