Formula1, sei gare Sprint per il calendario 2026

| 16 Settembre 2025 14:30 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 16 set. (askanews) – Dopo aver definito tappe e date del prossimo campionato, la Formula 1 ha ora annunciato anche il calendario delle Sprint per il 2026. Le gare saranno ancora 6, con novità nei circuiti coinvolti ma senza cambiamenti al format, almeno per ora. Liberty Media ha confermato che non ci saranno variazioni nel breve periodo, ma dal 2027 si valuta un possibile aumento e modifiche, inclusa l’ipotesi della griglia invertita.

Queste le date delle gare sprint
CINA – (weekend 13-15 marzo)
MIAMI – (weekend 1-3 maggio)
CANADA – (weekend 22-24 maggio)
GRAN BRETAGNA – (weekend 3-5 luglio)
OLANDA – (weekend 21-23 agosto)
SINGAPORE – (weekend 9-11 ottobre)

