Formula1, troppo caldo a Singapore: piloti con giubbotto refrigerante

Roma, 2 ott. (askanews) – Con temperature previste oltre i 31 °C e un’umidità prossima al 90 %, il Gran Premio di Singapore 2025 entra nella storia per una novità senza precedenti: la FIA ha dichiarato ufficialmente condizioni di “rischio caldo”, autorizzando l’uso di sistemi refrigeranti per i piloti durante tutte le sessioni in pista.
Il regolamento prevede che ogni monoposto debba essere dotata di un sistema di raffreddamento per il pilota (una sorta di aria condizionata da corsa), mentre l’uso del giubbotto refrigerante sarà lasciato alla discrezione del pilota in gara.
Tuttavia, chi deciderà di non indossare il giubbotto dovrà compensare con 0,5 kg di zavorra aggiuntiva nell’abitacolo.
Il giubbotto refrigerante una maglietta ignifuga avvolta da tubi che trasportano un fluido raffreddato è stato sviluppato proprio per alleviare lo stress termico sul pilota nei tracciati più climaticamente ostili.
In passato, gare in condizioni simili avevano già visto piloti in difficoltà, con alcuni che avevano dovuto ricorrere a cure mediche dopo la corsa (ad es. al GP del Qatar 2023).
Questa misura rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della salute dei piloti e nella sicurezza sportiva, adeguando la tecnologia di gara alle sfide climatiche sempre più estreme.
