Formula1, Vasseur: a Baku servirà la perfezione”

Roma, 17 set. (askanews) – Va in scena questo fine settimana il Gran Premio dell’Azerbaigian, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e ultimo in Europa prima del rush finale in Asia e America. Il Baku City Circuit, con i suoi 6.003 metri tra rettilinei infiniti e tratti cittadini strettissimi, promette come sempre una gara imprevedibile, caratterizzata spesso dall’ingresso della Safety Car.

A richiamare l’attenzione sull’importanza della preparazione è stato il team principal della Ferrari, Fred Vasseur: “Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con il tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico. Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità, e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione”.

Il manager francese ha sottolineato il lavoro svolto dalla squadra in vista del weekend: “La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti”.

Il programma prevede prove libere venerdì e sabato, qualifiche sabato pomeriggio e la gara domenica alle 15 locali (13 CEST) sulla distanza di 51 giri per 306,049 km complessivi.