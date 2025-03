Francia, governo prepara ‘manuale sopravvivenza in caso di guerra

Roma, 18 mar. (askanews) – Il ministero della Difesa francese inizierà a inviare ai cittadini quest’estate “istruzioni di sopravvivenza” in caso di guerra sul territorio francese, ha riferito la radio Europe 1.

“Il governo si sta preparando a inviare un manuale di sopravvivenza in caso di conflitto armato o crisi sul territorio francese. Questo piccolo opuscolo di venti pagine descriverà nel dettaglio le azioni appropriate da intraprendere qualora si verificasse una di queste minacce”, ha annunciato l’emittente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’opuscolo, ispirato a un modello svedese, verrà distribuito a tutte le famiglie quest’estate.

“L’obiettivo è dire ai francesi di prepararsi a qualsiasi eventualità, non solo al conflitto armato. Dato che la dottrina francese è quella della deterrenza, sarebbe controproducente concentrarsi esclusivamente sul conflitto armato e concentrarsi esclusivamente su quello”, ha spiegato un funzionario governativo citato dalla stazione radio.

L’opuscolo, tra le altre cose, conterrà un elenco di un “kit di sopravvivenza” in caso di crisi: sei litri d’acqua, una dozzina di lattine di conserva, batterie, una torcia elettrica e un kit di pronto soccorso con paracetamolo, garza e soluzione salina.

La seconda sezione, “Cosa fare in caso di allarme?”, fornisce istruzioni in caso di emergenza, come chiudere a chiave tutte le porte di casa in caso di incidente nucleare, nonché un elenco di numeri di emergenza e frequenze radio.

L’ultima sezione, “Partecipa”, spiega come registrarsi per le riserve militari, digitali o comunali.

“Si tratta della componente civica della brochure, volta a sensibilizzare tutti: i giovani, gli imprenditori e persino i pensionati”, ha affermato la fonte di Europe 1.

Il 5 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Russia rappresenta una minaccia per la Francia e l’Europa e ha proposto di discutere l’uso dell’arsenale nucleare francese per difendere l’Unione europea, citando un cambiamento nella posizione degli Stati Uniti sull’Ucraina e sulla sua leadership nella NATO.

A sua volta, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito “poco intelligenti” le dichiarazioni di Macron secondo cui la Russia starebbe preparando una guerra contro l’Europa in generale e la Francia in particolare.