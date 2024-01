Francia, gradimento politici: per la prima volta Marine Le Pen in testa

Roma, 31 gen. (askanews) – Per la prima volta da quando è entrata nel barometro di Figaro Magazine sull’indice di gradimento dei politici francesi, Marine Le Pen è al primo posto! Nell’aprile 2010, il suo rating era solo del 14%. Quattordici anni dopo, è pari al 40%. Un’ulteriore prova dell’affermazione del Raggruppamento Nazionale nel panorama politico francese. Certamente sono punteggi ancora lontani da quelli raggiunti nel passato da altri leader – Michel Rocard nel 1988 col 70%. Édouard Balladur nel 1993 salì al 75% – maa era un tempo diverso.

La cosa più importante per Marine Le Pen è riuscire ad espandere il suo pubblico tra tutte le categorie della popolazione. È alla sua sinistra che sta facendo i maggiori progressi questo mese, proprio come Jordan Bardella, presidente del Rally Nazionale, 3° in classifica. Altro fatto degno di nota, Marion Maréchal è salita in quarta posizione!

Viceversa l’esecutivo è in difficoltà. L’effetto “wow” mediatico della nomina di Gabriel Attal a Matignon non si traduce in francese. Il suo indice di fiducia parte dal 33%, appena sopra quello di Élisabeth Borne (30%), allo stesso livello di quello di Jean Castex.

Il passaggio dai repubblicani al governo non è stato fatale per il nuovo ministro della Cultura Rachida Dati. Al contrario, poiché il barometro è in aumento, soprattutto tra i simpatizzanti di destra (+5, al 35%). Anche quelli di sinistra sembrano apprezzare questo passaggio dall’opposizione alla maggioranza.

Anne Hidalgo sale di due punto. La sindaca di Parigi sembra sollevata dalla nomina al governo della sua rivale Rachida Dati. Anne Hidalgo rialza la testa a pochi mesi dai Giochi Olimpici, che segneranno la rottura del suo mandato, e dopo i quali inizierà la prossima campagna per le elezioni municipali del 2026.