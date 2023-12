Frasi su Marcenaro e Berardi, ammenda 20mila euro a Mourinho e Roma

ROMA (ITALPRESS) – Patteggiamento e sanzione per l’allenatore della Roma Josè Mourinho e per l’AS Roma, con un’ammenda di 20.000 euro, per ciascuna delle parti, al termine del procedimento a carico del tecnico portoghese per aver espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia dell’arbitro Matteo Marcenaro che del calciatore Domenico Berardi durante la conferenza stampa di presentazione della gara Sassuolo-Roma di sabato 2 dicembre. Lo ha comunicato la Figc precisando che la somma sarà devoluta all’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL). La società giallorossa, accettando la sanzione, ha precisato “per il rispetto e la fiducia del Club nei confronti delle Istituzioni arbitrali e della Figc, l’AS Roma e l’allenatore, aderendo convintamente alla valutazione del Procuratore Federale, accettano su basi consensuali la comminatoria di una sanzione pecuniaria che sarà integralmente devoluta in favore dell’Associazione Italiana Leucemie (AIL), ente che opera per nobili finalità benefiche in concreto aiuto dei più bisognosi”.

