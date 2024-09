Fs, lancia il collegamento notturno in treno Roma-Vienna

Roma, 10 set. (askanews) – Ferrovie dello stato insieme alla austriaca Obb lancia il collegamento notturno in treno da Roma a Vienna. Il viaggio inizierà alle 17.30. Si arriverà alle 9.00 a Vienna oppure a Monaco di Baviera alle 9.30. Sono previste fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben, Bruck an der Mur.

Il treno, che avrà cadenza quotidiana, è stato inaugurato oggi alla stazione Tiburtina. Si tratta del primo treno con cuccette nuove dopo diverso tempo, ha spiegato l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi che ha sottolineato come la richiesta di treni notturni sia in aumento. Il primo treno partirà questa sera da Roma con una corsa inaugurale. Le carrozze arrivate a Villaco si divideranno, una parte verso Vienna e una verso Monaco, mentre da Vienna partirà sempre questa sera la prima corsa commerciale. Il treno da Vienna incontrerà a Villaco quello da Monaco e i due treni si uniranno fino a Roma.

All’inaugurazione il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini e l’ad di Fs, Stefano Donnarumma.