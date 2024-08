Fuga Puigdemont, leader Junts: è tornato in Belgio, ora deciderà cosa fare

Roma, 9 ago. (askanews) – Il segretario generale di Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assicurato che Carles Puigdemont è tornato in Belgio, dopo il discorso pronunciato ieri a Barcellona, e la fuga dal Paese dopo essersi accorto di un dispositivo di polizia attorno alla manifestazione che era troppo imponente e simile a un “assedio”. Turull, in un’intervista su RAC1, ha dichiarato che il piano di Puigdemont prevede il trasferimento a Waterloo, scrive El Pais.

Turull sostiene che la nuova fuga di Puigdemont è un metodo di “scontro” e che il leader separatista catanalo avrebbe preso delle altre decisioni in merito “nel corso della giornata”.

Il segretario di Junt ha poi attaccato l’operazione di polizia per arrestare Puigdemont lanciata ieri mattina dopo la sua apparizione a Barcellona: “Non ha avuto alcuna proporzione o logica. Non è Hannibal Lecter”. Il leader catalano, secondo il politico spagnolo, si trovata a Barcellona già martedì sera.