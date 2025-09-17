Fumetti, il 20 è Batman Day: la metro Ottaviano diventa Gotham City

Roma, 17 set. (askanews) – I fan del super-eroe “pipistrello” sono pronti a celebrare in tutto il mondo il Batman Day sabato 20 settembre 2025. Cuore dei festeggiamenti, un evento ai Warner Bros. Studio Tour Hollywood a Los Angeles: un’esperienza immersiva di un giorno, con un tour degli iconici studi Warner Bros. a tema Batman, per esplorare il dietro le quinte dei film, ammirare i costumi, i gadget e le diverse Batmobile originali provenienti dai Warner Bros. Discovery Global Archives and Preservation Services.

Era il 1939 quando sul fumetto DC Detective Comics #27 faceva la sua prima apparizione Batman, uno dei personaggi a fumetti più longevi al mondo. Bruce Wayne, capace di distinguersi non per i superpoteri ma per la sua intelligenza, abilità e ingegno tecnologico, nel corso di questi 86 anni è diventato una star della cultura pop, tra fumetti, programmi tv, cartoni animati, film e molto altro.

In Italia per celebrarlo per due settimane, fino a domenica 28 settembre, i fan avranno la possibilità di immergersi nel mondo di Batman. La stazione della metropolitana Ottaviano di Roma per l’occasione sarà tematizzata con un mix affissioni fisiche e digitali per ricreare le atmosfere di Gotham City, tutte ispirate a elementi leggendari dell’universo di Batman come l’Arkham Asylum o Iceberg Lounge. Sabato 20 settembre le celebrazioni saranno annunciate con un’edizione straordinaria della The Gotham City Gazette e l’artista Solo&Diamond realizzerà direttamente in metropolitana un’opera dedicata al più grande detective del mondo e al tema “Be The Hero”, che vuole essere un invito a seguire le orme del personaggio e diffondere il bene anche senza superpoteri.

Ma i festeggiamenti in Italia non finiscono qui: sono previsti programmazioni televisive e attività ad hoc, videogames, uscite editoriali, iniziative retail e prodotti tematizzati.

In tv, proprio il 20 settembre, su Boing ci sarà una maratona di episodi dello show “Teen Titans Go!”, con protagonista Batman, dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.30.

Su Cartoonito invece la maratona di episodi della serie animata “Batwheels”, con i veicoli della Bat-Family, che verrà anticipata dallo speciale “L’origine segreta delle Batwheels” a partire dalle 13.40. Su Boomerang, da lunedì 15 settembre, parte la settimana dedicata a Batman, con nuovi episodi di “Batwheels”, mentre sabato 20 settembre, giorno del Batman Day, ci sarà una maratona pomeridiana della serie che anticiperà i nuovi episodi.

Durante il Batman Day i fan del Cavaliere Oscuro potranno scoprire di più su questo personaggio. Sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery Italia – Food Network, DMAX, e Warner TV, nell’arco dell’intera giornata, verranno proposte su schermo curiosità e approfondimenti su Batman con grafiche dedicate alle celebrazioni del Batman Day.

Warner Bros. Games, TT games, DC e LEGO Group hanno recentemente annunciato l’uscita nel 2026 di LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco open world d’azione e avventura che invita i giocatori a seguire Bruce Wayne nel suo epico viaggio per diventare l’eroe di Gotham City. Uscirà nel 2026 per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC su Steam ed Epic Games Store.

Inoltre, Panini Comics celebra la sua potenza narrativa; nel volume antologico Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro cinque storie raccontano le più importanti sfaccettature dell’eroe di Gotham per neofiti ed esperti: dal mystery ambientato all’estero in cui Batman fa il detective alle storie gotiche in cui lo vediamo alle prese con situazioni al limite del soprannaturale.

Durante il mese di settembre, per celebrare il Batman Day, i principali store di giocattoli prevederanno una speciale promozione che prevede un omaggio a tema Batman.

Inoltre, Warner Bros. Discovery Global Consumer Product (WBDGCP) annuncia una collezione di prodotti dedicata al mondo di Batman, in collaborazione con OVS, Spin Master, Mattel e Lego.