Fuori “Your Favorite Toy”, il nuovo album dei Foo Fighters

Roma, 24 apr. (askanews) – È finalmente uscito “Your favorite Toy” (Roswell Records/RCA Records), l’atteso nuovo album della rock band vincitrice di 15 Grammy Awards Foo Fighters. Il dodicesimo album in studio album, disponibile in digitale e in CD e LP, arriva dopo le uscite, negli scorsi mesi, di vari singoli, come “Caught In The Echo”, “Of All People”, e “Asking For A Friend”.

Insieme all’album, è uscito anche il nuovo video di “Window”, sviluppato a partire da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Questa interpretazione visiva accompagna gli spettatori in un viaggio di distaccato voyeurismo: il video vede protagonista Craig Parkinson nei panni di un lavavetri che si arrampica sulla facciata in vetro e acciaio di un imponente grattacielo, osservando i vari abitanti di ogni piano mentre lui stesso rimane praticamente invisibile.

Questa la tracklist di “Your Favorite Toy”: Caught In The Echo;

Of All People; Window; Your Favorite Toy; If You Only Knew; Spit Shine; Unconditional; Child Actor; Amen, Caveman; Asking For A Friend.

L’album è stato registrato interamente in casa e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata da Oliver Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent.

L’uscita di “Your Favorite Toy” segna l’inizio del gigantesco “Take Cover World Tour” dei Foo Fighters, che dopo la data sold out del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, in Connecticut, e le due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock, li vedrà arrivare in Europa con la prima data il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo.

I Foo Fighters – che sono Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin – porteranno il loro “Take Cover World Tour” anche in Italia per un’unica imperdibile tappa agli I-Days Milano Coca-Cola, domenica 5 luglio 2026, all’Ippodromo Snai la Maura. Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli Idles e i Fat Dog.