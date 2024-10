G7 Interno, Piantedosi “Chiamati a contrastare le minacce ai valori democratici”

ROMA (ITALPRESS) – “Come Ministri dell’Interno e della Sicurezza siamo chiamati ogni giorno a contrastare numerose minacce alle nostre società e al nostro sistema di valori democratici”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel discorso di apertura dei lavori della riunione del G7 dell’Interno a Mirabella Eclano.

“Siamo responsabili – aggiunge -di garantire la sicurezza dei nostri concittadini, una condizione essenziale per il pieno sviluppo dei diritti individuali e sociali.

Sono certo che sapremo condividere le migliori strategie per rendere più efficace la nostra azione nell’affrontare queste sfide comuni, ponendoci come punto di riferimento nella Comunità Internazionale”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).