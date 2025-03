Gaeta, ultima tappa di presentazione del progetto “Vivi il Lazio”

Gaeta, 8 mar. (askanews) – Si è conclusa con la tappa di Gaeta la presentazione del Progetto voluto dalla Regione Lazio per il Giubileo 2025, che esalta il legame tra la spiritualità dei cammini religiosi e i prodotti del territorio. Religione, bellezza e gastronomia saranno, infatti, le indiscusse protagoniste de “Le vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni del Lazio”, nuovo progetto curato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial), su impulso dell’assessorato all’Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio. Abbiamo parlato con Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio:”Siamo sicuri che questo progetto di Via del Giubileo produrrà gli effetti che abbiamo immaginato in termini di investimenti perché sostiene tutta la filiera agroalimentare, il mondo turistico e ricettivo della nostra Regione e toccando ovviamente punti di interesse storico, culturale, archeologico, sociale, il coinvolgimento delle scuole, gli istituti alberghieri, degli istituti agrari, mette a sistema tutto il mondo produttivo legato alla filiera agroalimentare e al turismo religioso. L’obiettivo è quello di trasformare, come è stato detto, il pellegrino nel turista del futuro facendogli conoscere tutto ciò che c’è oltre Roma nella nostra Regione che è un tema importantissimo su cui stiamo concentrando risorse importanti”. Portato il saluto di S.E.R. Monsignor Luigi Vari, Vescovo di Gaeta. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati a Palazzo De Vio alla presenza di Elena Palazzo, Assessore al Turismo della Regione Lazio, Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, Presidente della Commissione regionale Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, Vittorio Sambucci, Vice Presidente della Commissione regionale Agricoltura e Ambiente e di Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario Arsial.”Siamo pronti, partiamo col 21 a Subiaco, stiamo ormai a buon punto anche per definire con le altre tappe, con gli altri sindaci, gli altri areali che cosa fare, dobbiamo soltanto partire anche con la comunicazione, dopodiché questo è un grande progetto, ha un grande respiro, è una sfida perché vogliamo fare un progetto che duri oltre l’evento giubilare, ce la metteremo tutta, la Lazio è protagonista insomma in questo progetto e quindi cercheremo di fare una gran bella figura”.Presentata in tutte le cinque province della regione, nei luoghi simbolo della cristianità come Palazzi Papali e monasteri, la nuova iniziativa è pronta per essere vissuta, nei dodici appuntamenti che inizieranno il prossimo 21 marzo a Subiaco nell’ambito della festività di San Benedetto e si concluderanno a Roma con un grande evento di chiusura dell’anno giubilare.