Gaming, 2Watch: l’entertainment hub punta a 3 mln di euro

Roma, 16 dic. (askanews) – 2WATCH, leader italiano nel mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale, chiude il 2024 con risultati eccezionali consolidando il proprio ruolo nel gaming e proseguendo il percorso di evoluzione verso un entertainment hub a 360°, in linea con la visione strategica aziendale.

Grazie a un incremento dei ricavi del 70% e a un Q4 esplosivo con un +250%, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta e raggiungere i 3 milioni di euro di fatturato nel prossimo anno.

“Il 2024 è stato un anno straordinario per 2WATCH, un percorso di crescita che ha consolidato la nostra leadership e ci ha spinto ad allargare il nostro posizionamento come entertainment hub a 360 gradi – afferma Fabrizio Perrone, Ceo di 2WATCH. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: innovare, connettere e creare valore. Abbiamo saputo interpretare i bisogni delle nuove generazioni e costruire un ecosistema dove contenuti, talenti e tecnologie si fondono per ridefinire l’intrattenimento digitale. Guardando al futuro, il nostro focus sarà sull’espansione: puntiamo a 3 milioni di euro di fatturato e all’acquisizione di nuovi brand digitali. Continueremo ad investire sulla qualità dei contenuti e sulla scalabilità delle nostre produzioni, sfruttando tecnologie avanzate come l’IA e la virtual production”.