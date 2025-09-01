Gattuso “Sono carico, questa Italia non è messa male”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Scamacca resta con noi, lo valuteremo in questi giorni, ha dei fastidi al ginocchio. Lo ringrazio perchè è voluto rimanere e ringrazio anche l’Atalanta. Donnarumma deve sistemare due-tre cose, terminare delle visite mediche e poi firmerà per il City. Tonali ha un piccolo problemino ma deve solo gestirlo. Tutti gli altri sono al 100%”. Lo ha detto il ct azzurro Rino Gattuso dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana da oggi inizierà a preparare la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, quella in programma venerdì prossimo a Bergamo contro l’Estonia. “Sono carico a molle, nessuna preoccupazione, i punti in testa me li metterò quando me la spaccherò… – ha aggiunto in conferenza stampa il mister della Nazionale – Ho grande responsabilità, tantissima, la sento, specie quando indossi questa maglia. Alla fine tireremo le somme, ma non ho paura”. Primo ostacolo per ritrovare il sorriso nelle qualificazioni mondiali sarà l’Estonia: “E’ una squadra di rimessa, che gioca dal basso, che dobbiamo essere bravi a far sbagliare e sfruttare ogni loro errore – ha proseguito Gattuso -Noi dobbiamo preparare bene la partita, non dobbiamo pensare a fare tanti gol. Ne abbiamo fatte poche di goleade nella nostra storia. Dobbiamo pensare ad entrare in campo con voglia e veemenza, rispettando l’avversario ma senza avere paura di nessuno”. Per quanto riguarda il momento del calcio italiano, “abbiamo tantissimi giocatori bravi che giocano all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi italiani, questo dice l’ultima giornata di campionato, ma noi dobbiamo pensare a tirare fuori il meglio da loro. Ho a disposizione una buona squadra, dobbiamo valorizzarla, spero però si possa far giocare più partite possibili agli italiani”. Ringraziato il pubblico di Bergamo per il sold out, Gattuso si è soffermato sulle polemiche per Italia-Israele: “Non si dovrebbe giocare? E’ una considerazione del sindaco di Udine, la rispetto, io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili, bambini che ci lascino la vita, poi noi facciamo un mestiere. Il presidente Gravina – ha concluso Gattuso – si è dato da fare negli ultimi 15 giorni per trovare la soluzione per giocare la partita ad Udine nella maniera perfetta”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).