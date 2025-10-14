Gaza, domani vertice Governo su aiuti umanitari e ricostruzione

1 minuto per la lettura
Roma, 14 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto oggi, nel corso del Consiglio dei Ministri, che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione di Gaza si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari.
Per questo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, domani alle 14 si terrà una riunione presieduta dal vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Meloni non sarà presente perchè impegnata, nel frattempo, nel Processo di Aqaba, che si terrà sempre domani a Roma.
All’incontro prenderanno parte i ministeri interessati (Esteri, Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile.
“L’Italia, come ha assicurato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza”, ricordano le fonti.
