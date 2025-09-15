Gaza, Mattarella: disumana condizione bambini, insostenibile inciviltà

Roma, 15 set. (askanews) – La disumana condizione dei bambini a Gaza è un “peso insostenibile di inciviltà per la comunità internazionale”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Premio Burgio dall’università di Pavia.

Il capo dello Stato ha parlato anche “dei bambini che muoiono per fame, anche quando ricoverati per denutrizione in ospedale, che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti, come nella disumana ostinata condizione di Gaza Questo stato di cose rappresenta un peso di inciviltà insostenibile per la comunità internazionale. Sono queste le tragiche conseguenze della brutale violenza delle guerre”, ha aggiunto.