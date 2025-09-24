X
Gaza, Morelli: bloccare l’Italia stravagante e fuori da ogni logica

| 25 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 set. (askanews) – “Bloccare l’Italia per difendere Gaza è una cosa abbastanza stravagante. Fermare i lavoratori, gli studenti, i pensionati, chi magari vuole legittimamente andare sul posto di lavoro, legittimamente andare a scuola a imparare, legittimamente andare a fare delle visite mediche per difendere qualcuno che ha la necessità di avere una maggiore segnalazione a livello internazionale rispetto alle problematiche che sono legate al conflitto in corso in quella parte del mondo, francamente è fuori da ogni logica”.Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, a margine di un convegno di Banca Mediolanum in merito alla possibilità di nuovi scioperi.”Ben vengano le manifestazioni, qualunque tipo di manifestazione democratica – ha aggiunto – bloccare il Paese per questa ragione dal mio punto di vista è veramente fuori da ogni logica”.

