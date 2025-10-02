Gaza, niente precettazione sciopero, Salvini “auspica rispetto regole”

Roma, 2 ott. (askanews) – Niente precettazione per lo sciopero generale di domani da parte del ministro di Infrastrutture e trasporti. Fonti del dicastero riferiscono che il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, che ha illustrato al Cdm l’informativa sulla situazione degli scioperi nei trasporti, “ha auspicato buonsenso e responsabilità, confidando che sindacati e organizzazioni rispettino le regole”.

Inoltre “se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile – aggiungono fonti della Lega -. La legge esitente punisce chi partecipa a scioperi illegittimi (con sanzioni comunque leggere). Per il futuro, pensiamo di cambiare la norma per inasprire le multe. Una scelta simile alla richiesta di versare una cauzione per chi organizza manifestazioni (così, chi rompe paga)”.