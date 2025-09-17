X
<
>

Gaza, Papa “Profonda vicinanza, rinnovo appello per cessate il fuoco”

| 17 Settembre 2025 11:30 | 0 commenti

Gaza, Papa “Profonda vicinanza, rinnovo appello per cessate il fuoco”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese di Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. Così Papa Leone al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
“Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato ‘Non uccideraì e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire – ha aggiunto il Pontefice -. Rinnovo l’appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitaria internazionale. Invito tutti a unirsi alla mia accorata preghiera affinchè sorga presto un’alba di pace e di giustizia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA