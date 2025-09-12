Gaza, solidaerietà Conte a Di Battista: minacce da fanatici

Roma, 12 set. (askanews) – “La solidarietà non può mai essere una colpa. Non lo è, soprattutto, quella che migliaia di persone stanno manifestando a favore della popolazione civile palestinese, vittima del genocidio firmato Netanyahu. Per questo l’attentato incendiario subito questa notte dal centro sociale ‘La Strada’ di Roma, oltre ad essere un segnale preoccupante, è un atto vergognoso che condanno con fermezza”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“E voglio mandare – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – anche un caloroso abbraccio da parte mia e del Movimento 5 stelle ad Alessandro Di Battista, divenuto oggetto di minacce di qualche fanatico che ha paura delle sue parole e del suo impegno su Gaza. Mi auguro che la premier Giorgia Meloni e il Governo non rimangano afoni come spesso accade quando il bersaglio di violenze e intimidazioni è la solidarietà con il popolo palestinese. Da parte nostra non faremo un passo indietro”, ha concluso Conte.