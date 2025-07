Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio

Roma, 3 lug. (askanews) – “Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet cafè di Gaza mentre tentavano di comunicare con l’esterno. Il governo di Netanyahu continua con i sui crimini atroci e sta deliberatamente militarizzando gli aiuti e colpendo i luoghi più affollati di chi cerca il pane. Netanyahu va fermato”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein

“Continueremo a incalzare Giorgia Meloni – prosegue la leader Pd- affinché esca dal suo silenzio e condanni fermamente i crimini di Netanyahu, è ormai in gioco anche la dignità del nostro Paese. Se vogliono dare un contributo alla pace in Medio Oriente sospendano l’accordo di collaborazione UE-Israele e il Memorandum di collaborazione militare tra Italia e Israele e riconoscano finalmente lo Stato di Palestina, come fatto da Spagna, Norvegia e Irlanda”.

“L’assemblea parlamentare dell’OSCE per iniziativa dei membri d’opposizione della delegazione italiana, tra cui i nostri Enzo Amendola e Alessandro Alfieri che ringrazio – sottolinea ancora Schlein- ha inserito nella risoluzione finale la necessità che i paesi membri riconoscano lo Stato di Palestina. Non ci stancheremo di ripeterlo, ogni giorno. Cosa ancora sta aspettando il Governo Meloni?”