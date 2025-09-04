Gaza,Tajani: Italia-Israele si deve giocare, sport risolve problemi

Roma, 4 set. (askanews) – “Se noi utilizziamo lo sport per fini politici diamo un colpo al ruolo che deve svolgere lo sport: deve risolvere i problemi. Ricordo che il dialogo tra americani e cinesi si riaprì grazie a un incontro di ping-pong. Credo che Italia e Israele si debba giocare, ci sono le condizioni per svolgere la partita di calcio. Sono assolutamente d’accordo con il ministro Piantedosi”. Così il vicepremier Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Camera, a proposito delle polemiche sulla gara di qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocherà l’8 settembre prossimo al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria.