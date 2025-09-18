X
Gb, Banca d’Inghilterra conferma i tassi sulla sterlina al 4%

18 Settembre 2025

Askanews
Roma, 18 set. (askanews) – La Banca d’Inghilterra ha confermato i livelli dei tassi di interesse sulla sterlina, dopo il taglio da 0,25 punti percentuali deciso il mese scorso al 4%. Questo dopo che l’inflazione nel Regno Unito ha mostrato una leggera risalita nelle ultime settimane, risalendo al 3,8% ad agosto.

Secondo quanto riporta un comunicato della Bank of England, la decisione è stata assunta a maggioranza dal direttorio, con 7 componenti favorevoli mentre altri due avrebbero preferito un altro taglio da 25 punti base. (fonte immagine: Bank of England).

