Genova, da M5s ok a Silvia Salis candidata sindaco centrosinistra

Genova, 17 feb. (askanews) – Manca solo l’ufficialità ormai per la candidatura a sindaco di Genova per il campo progressista della vice presidente del Coni ed ex campionessa italiana di lancio del martello Silvia Salis. Anche il M5s questa mattina ha infatti annunciato in una nota il suo via libera

“Nella serata di domenica 16 febbraio – si legge nella nota – il M5s Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5s, Tiziana Beghin. Siamo certi – conclude la nota del M5s – che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”.