Giancane annuncia nuove date per il “Fine dell’Estate magggica tour”

| 30 Agosto 2025 10:01 | 0 commenti

Roma, 30 ago. (askanews) – Mentre Giancane continua a conquistare i palchi della penisola con la sua energia travolgente e l’ultima hit “Estate magggica”, l’ironico artista romano ha annunciato le nuove date del suo “Fine dell’Estate magggica tour 2025”.

“Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi”, racconta Giancane.

Le date confermate, prodotte e organizzate da Locusta Booking, rappresentano la chiusura di un’estate che si è rivelata fantastica: 3 settembre al Rise festival a Padova; il
4 Settembre al Liberi tutti 2025 a Sesto Fiorentino; il
6 settembre al Cabudanne de sos poetas, talk a Sereghe (Or); il
10 settembre all’Equinozio d’autunno festival al Pianoro di ciolandrea a Bosco San Giovanni a Piro (Sa); il 13 settembre – Meeting internazionale antirazzista a Cecina mare (Li);
20 settembre per Notte di fine estate a Correggio (Re);
25 settembre presso Hangar palooza w – Zerocalcare a Vicenza;
26 settembre al Cult fest di Pavia.

