Ginnastica, Mancinelli e Raffaeli si separano

Roma, 1 lug. (askanews) – Dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024, Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli iniziano due nuovi percorsi professionali. Ad annunciarlo è la Federginnastica. “In virtù delle riconosciute competenze della tecnica della S.G. Fabriano, la Federazione, di comune accordo con la società di appartenenza di Claudia Mancinelli – si legge sul sito -, ha deciso di affidare all’allenatrice il ruolo di responsabile del Centro di attività territoriale (Cat) di Roma, dove avrà l’opportunità di lavorare e far crescere le promesse della disciplina, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue capacità”.

Soddisfatta l’allenatrice: “Dopo aver già creduto in me chiedendomi di lavorare con Sofia per oltre due anni, ora la Federazione mi dà la possibilità di crescere nuovi profili, in una città, Roma, che è sempre stata la mia seconda casa, dopo Fabriano. Ringrazio la società di Fabriano e specialmente Sofia per la straordinaria e indimenticabile avventura vissuta insieme, tesoro prezioso che custodirò per sempre nel cuore. Spero che al Cat vengano tante bambine e di trovare altri talenti da portare in futuro in nazionale”. (Foto Federginnastica)

Raffaeli, invece, si trasferirà da Fabriano all’Accademia federale di Desio, dove proseguirà il lavoro di perfezionamento. Chi prenderà il posto di Mancinelli? “Sarà seguita – si legge ancora – dallo staff tecnico delle individualiste, in vista dei prossimi impegni alla World Cup casalinga di Milano, dal 18 al 20 luglio, e, soprattutto, nella rassegna iridata di Rio de Janeiro, in programma dal 20 al 24 agosto. Raffaeli, che si confermata campionessa assoluta italiana, appena due settimane fa, fino alla partenza per il Brasile si allenerà al fianco delle Farfalle e tutte le altre individualiste azzurre convocate: Giulia Dellafelice, Tara Dragas, Asia Fedele, Elizabeta Havryliv, Sofia Maffeis, Sasha Mukhina, Enrica Paolini, Anna Piergentili e Alice Taglietti.