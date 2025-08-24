Ginnastica ritmica, Mondiali Rio de Janeiro: Sofia Raffaeli medaglia d’oro al cerchio e bronzo alla palla

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli brilla sempre di più ai Mondiali di ginnastica ritmica. Dopo il bronzo conquistato nell’All Around, nell’ultima giornata della kermesse iridata, in scena a Rio de Janeiro, l’azzurra, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio. Raffaeli, con il punteggio di 30.650, ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo.

Dopo l’oro conquistato nel cerchio l’italiana non si è fermata e ha vinto il bronzo alla palla. Raffaeli in questa seconda finale di giornata ha collezionato 28.750 punti. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, d’oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, d’argento con 29.050. Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas con 28.050.

Infine l’azzurra Raffaeli ha chiuso al quinto posto la finale alle clavette. L’agente delle Fiamme Oro ha collezionato 28.400 punti. Oro anche in questo caso alla tedesca Darja Varfolomeev, d’oro con 31.700; argento alla rumena Amalia Lica, con 29.000; bronzo alla bulgara Stiliana Nikolova con 28.800. Ora in gara Tara Dragas, impegnata nella finale al nastro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).