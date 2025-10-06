Giorgia annuncia “G”, il suo nuovo atteso album d’inediti

Milano, 6 ott. (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “Golpe”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.

“G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-)

L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione.

“Golpe” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce).

Grande successo per il “Come saprei live 2025”, il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date di “Palasport live”.

25 Novembre 2025 | Jesolo (ve) – Palazzo Del Turismo Data zero sold out

06 Dicembre 2025 | Bologna – Unipol Arena sold out

08 Dicembre 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum sold out

10 Dicembre 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 Dicembre 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena sold out

13 Dicembre 2025 | MILANO – Unipol Forum sold out

16 Dicembre 2025 | PADOVA – Kioene Arena sold out

19 Dicembre 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport sold out

20 Dicembre 2025 |BARI – Palaflorio sold out

22 Dicembre 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

18 Marzo 2026 | BARI – Palaflorio

21 Marzo 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 Marzo 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 Marzo 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 Marzo 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 Marzo 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “La cura per me”, certificato platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Dopo “La cura per me”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.