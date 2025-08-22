Giornalisti, Conte: contro il Tempo vili intimidazioni e minacce

Roma, 22 ago. (askanews) – “Da giorni Il Tempo porta avanti una campagna indegna, basata su attacchi strumentali e privi di qualsiasi fondamento, nei confronti della nostra forza politica. Non ci faremo certo trascinare in questo clima avvelenato. Detto ciò, di fronte a vili intimidazioni e perfino a minacce di morte, non esitiamo a esprimere la nostra solidarietà al direttore e alla redazione, così come agli altri giornalisti coinvolti. Saremo sempre, con coerenza, dalla parte della libertà di stampa e del diritto all’informazione e certo saremo sempre in prima fila nel ripudio di ogni forma di aggressione e di violenza”.