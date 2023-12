Giustizia, Cantone: inopportuno divieto pubblicazione ordinanze

Roma, 28 dic. (askanews) – “Quando leggo che il divieto di pubblicazione dell’ordinanza rafforzerebbe la presunzione di innocenza dell’arrestato, non capisco il collegamento. La presunzione d’innocenza è fornire una informazione corretta per evitare che si formino pregiudizi. Quindi è il contrario: un’informazione incompleta potrebbe produrre danni all’indagato, impedendo di riferire elementi utili alla sua difesa, al contesto in cui ha agito. La completezza dell’informazione è la migliore garanzia per tutti: per l’opinione pubblica, per l’indagato, per le parti offese”. Così il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaela Cantone, intervistato dal Fatto quotidiano, giudica la norma introdotta alla Camera nella legge di delegazione europea, che vieta la pubblicazione dei contenuti delle ordinanze di custodia cautelare.

“Va detto con chiarezza – precisa il magistrato – che stiamo parlando di una legge che non c’è ancora. Se è quella di prevedere il divieto di pubblicazione integrale, ma delle ordinanze si può scrivere, come già prima della riforma Orlando, non ho dubbi che sarà possibile continuare a rilasciarle, sia pure con le dovute cautele, come quelle a tutela delle parti offese. Ad esempio non rilascerei mai una ordinanza su un ca- so di violenza sessuale”.

A giudizio di Cantone questa legge “non è né utile né opportuna. Nessuna emergenza la giustifica in questo momento storico. Il Garante della Privacy in più occasioni ha ricordato che siamo tornati a livelli di ordinarietà, che non ci sono più eccessi. Questa legge è un passo indietro rispetto a meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti da parte degli uffici giudiziari. Se qualcuno inizierà a negarle, dovranno procurarsele al mercato parallelo di chi ne ne ha disponibilità”.