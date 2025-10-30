X
Giustizia, Meloni “Riforma passo importante per efficienza ed equilibrio”

30 Ottobre 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il via libera definitivo del Senato alla separazione delle carriere. “Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perchè un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”, conclude Meloni.

(ITALPRESS).

