Giustizia, Nordio: referendum riforma non sia su Meloni

Roma, 7 set. (askanews) – “Io spero che questo referendum, quando ci sarà, non si traduca, come è avvenuto a suo tempo per Renzi, in un ‘Meloni sì, Meloni no’: questo dev’essere un referendum squisitamente tecnico-giuridico e non deve essere un referendum pro o contro il Governo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando della consultazione referendaria attesa al termine dell’iter della riforma costituzionale della giustizia.

