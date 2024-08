Gli ultimi 6 leggendari dischi degli AC/DC in ristampa a settembre

Milano, 11 ago. (askanews) – Dopo il successo delle prime 15 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, dal 27 settembre saranno disponibili gli ultimi 6 leggendari dischi degli AC/DC in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings), in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll: Flick Of The Switch, Fly On The Wall, Blow Up Your Video, Black Ice, Live At River Plate e la loro ultima uscita Power Up.

Nelle esclusive ristampe gli LP color oro sono accompagnati da un poster 12″x12″ diverso per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato.

Il pre-order degli ultimi 6 album è disponibile al seguente link: https://acdc.lnk.to/50vinyl.

FLICK OF THE SWITCH – L’album autoprodotto ha visto la band tornare al sound più grezzo dei loro primi dischi. Brani come Bedlam In Belgium e Nervous Shakedown rimangono ancora oggi tra i preferiti dei fan, 40 anni dopo.

FLY ON THE WALL – Questo album del 1985 è stato il primo prodotto esclusivamente da Angus e Malcolm Young. È stato accompagnato da un video omonimo, che vedeva la band suonare cinque tracce dell’album in un club pieno di personaggi loschi e una mosca animata, come quella raffigurata sulla copertina dell’album.

BLOW UP YOUR VIDEO – Pubblicato inizialmente nel 1988 e registrato a Londra e nel sud della Francia, l’album contiene il singolo di successo nel Regno Unito Heatseeker e il successo rock negli Stati Uniti That’s The Way I Wanna Rock ‘n’ Roll.

BLACK ICE – Pubblicato nell’autunno del 2008, l’album ha visto la band lavorare per la prima volta con il produttore Brendan O’Brien. Da allora hanno collaborato anche su Rock Or Bust nel 2014 e Power Up nel 2020. Black Ice è stato il primo album degli AC/DC a raggiungere il numero 1 nel Regno Unito dai tempi di Back In Black e il loro primo numero 1 negli Stati Uniti dai tempi di For Those About To Rock.

LIVE AT RIVER PLATE – Registrato, insieme a un film dal vivo diretto da David Mallet, il 4 dicembre 2009 durante il secondo dei tre spettacoli sold-out allo stadio River Plate di Sao Paolo, Argentina, durante il Black Ice Tour, davanti a una folla di oltre 60.000 persone.

POWER UP – L’ultimo album degli AC/DC, pubblicato nel novembre 2020, a sei anni di distanza dal precedente. Accolto con entusiasmo dai fan e dalla critica, ha raggiunto la vetta delle classifiche in 21 paesi, e il conseguente tour europeo ha registrato un grande successo.

Il Power Up Tour 2024 degli AC/DC ha portato infatti la band esibirsi davanti a oltre 1,3 milioni di fan entusiasti in tutta Europa, inclusa una data sold out in Italia alla RCF Arena di Reggio Emilia (organizzato da Barley Arts) e due serate al leggendario Wembley Stadium di Londra.

Questi album completano la collezione di dischi disponibili in vinile color oro che comprende anche: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who, Live, If You Want Blood You’ve Got It, Let There Be Rock, Ballbreaker, Stiff Upper Lip, Rock Or Bust e 74 Jailbreak.

Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo.

Con 50 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming!