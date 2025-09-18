Google, FT: Cina lascia cadere procedura Antitrust su Android

Roma, 18 set. (askanews) – La Cina adotta un approccio diverso rispetto a quello dell’Unione europea nelle trattative con gli Stati Uniti, in particolare sulle indagini di “rappresaglia” rispetto ai dazi. Le autorità del Dragone hanno infatti deciso di lasciar cadere una procedura Antitrust a carico di Google, che riguardava la posizione dominante del gruppo statunitense sui sistemi operativi per dispositivi mobili tramite Android.

Lo riporta il Financial Times, secondo cui la mossa “segnala una rimodulazione tattica da parte di Pechino, che ora sta concentrando la sua potenza di fuoco regolamentare su Nvidia”. Ieri la Cina ha vitato alle sue imprese acquisti di microprocessori sull’intelligenza artificiale del produttore Usa.

“Molla un caso e spingi su un altro – commenta una delle fonti citate dal quotidiano -. Pechino sta cercando di stringere il campo delle sue rappresaglie per renderle più efficaci”.

Il tutto nell’ambito delle trattative sui dazi commerciali che stanno proseguendo tra Washington e Pechino. Per parte sua l’amministrazione usa ha recentemente annunciato un accordo con i cinesi su TikTok.

Questo mentre invece la Commissione europea, che tratta per conto di tutti i paesi della Ue sulle questioni commerciali con Washington, sta portando avanti in maniera risoluta diverse procedure Antitrust a carico di una molteplicità di gruppi statunitensi, tra cui Google, creando attriti nel negoziato sui dazi.