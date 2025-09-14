Governo, Meloni a Vox: sacrificio Kirk ci ricorda da che parte sta violenza e intolleranza

Roma, 14 set. (askanews) – Governo/* Kirk, Meloni a Vox: non ci intimidiranno, lottiamo per la libertà

“Non faremo trascinare le nostre nazioni nella violenza”

Roma, 14 set. (askanews) – “Voglio rendere omaggio a Kirk, un

giovane, un padre coraggioso, che ha pagato con la sua vita il

prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da che lato stanno la violenza e la intolleranza”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla

kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid. odiatori e falsi maestri salotti non ci intimidiranno

“Voglio dire alto e chiaro a tutti gli odiatori, agli estremisti che vediamo per le strade e anche ai falsi maestri con giacca e cravatta che si nascondono nei salotti – ha scandito Meloni- che non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di coloro che vogliono trascinare le nostre nazioni in una spirale di violenza. Non ci intimidiranno, continueremo ad andare avanti e a lottare senza sosta per la libertà del nostro popolo e per il futuro dell’Europa”.